Anna Falchi e Beppe Convertini, chiude in anticipo C'è Tempo per

chiude C'è Tempo per, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Lo show Rai termina con una settimana di anticipo, al suo posto verranno trasmesse le repliche di Linea Verde con Federico Quaranta, mentre da lunedì 28 settembre è previsto il grande ritorno di Antonella Clerici con È sempre mezzogiorno. A margine della conferenza stampa di Tale e Quale Show, Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, ha spiegato i motivi di questa scelta: "Li chiudo venerdì solo per un discorso funzionale, non perché siano crollati gli ascolti – ha detto -. Anzi, vi preciso che hanno fatto in quella fascia estiva un ascolto maggiore a quello che c'era stato negli anni scorsi.

