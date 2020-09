Andrea Melchiorre “prigioniero del Covid” da 28 giorni, è costretto a pagare l’affitto extra in Sardegna: “Ho fatto Ferragosto al Billionaire” (Di giovedì 17 settembre 2020) L’hanno definito “prigioniero del Covid”. Andrea Melchiorre, ex volto di Uomini e Donne, oggi influencer e imprenditore, si trova in Sardegna da più di un mese. Gli ultimi 28 giorni li ha trascorsi in isolamento. “Il 19 agosto mi sono messo in quarantena preventiva per attendere i risultati del tampone, che poi è risultato positivo”. Da quel momento di tamponi ne ha fatti cinque. “Settimana dopo settimana, gli esiti erano sempre positivi con carica virale massima. Ora sono bloccato in Sardegna. Lo Stato non dà nessuna assistenza: mi sembra un atteggiamento incomprensibile. Non ne faccio una questione economica ma morale”, confida il 26enne romano a Ilfattoquotidiano.it. Ha mai avuto sintomi?“Non ho mai perso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) L’hanno definito “prigioniero del Covid”., ex volto di Uomini e Donne, oggi influencer e imprenditore, si trova inda più di un mese. Gli ultimi 28li ha trascorsi in isolamento. “Il 19 agosto mi sono messo in quarantena preventiva per attendere i risultati del tampone, che poi è risultato positivo”. Da quel momento di tamponi ne ha fatti cinque. “Settimana dopo settimana, gli esiti erano sempre positivi con carica virale massima. Ora sono bloccato in. Lo Stato non dà nessuna assistenza: mi sembra un atteggiamento incomprensibile. Non ne faccio una questione economica ma morale”, confida il 26enne romano a Ilquotidiano.it. Ha mai avuto sintomi?“Non ho mai perso ...

Andrea Melchiorre, noto influencer romano, più di un milione di follower su Instagram (@andreamelchiorre1) e Ceo & Founder dell’e-commerce Saveone, risultato positivo al Covid durante una vacanza in S ...

