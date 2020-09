Andrea Delogu | un famoso conduttore la vuole cacciare dalla televisione FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 17 settembre 2020)e il successo alla guida de La vita in diretta estate Il pubblico di Rai Uno è rimasto particolarmente colpitoprofessionalità dialla conduzione de La vita in diretta estate al fianco di Marcello Masi. La professionista è una persona abbastanza simpatica, allegra e alla mano. Nonostante questi numerosi pregi, ci sarebbe qualcuno che non la sopporta al punto che che vorrebbe farla fuori. Ma di chi si tratta e soprattutto per quale ragione? Pare che un notodel piccolo schermo non la voglia più vedere all’interno degli studi televisivi della Rai. La clamorosa indiscrezione è stata resa nota da Dagospia che dando la notizia sul proprio portale web ha lasciato di stucco anche la diretta interessata che ...