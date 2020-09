Amy Dorris, ex modella, accusa Trump: «Mi ha infilato la lingua in bocca, le mani sembravano tentacoli» (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono più di 25 le donne che, fino ad oggi, hanno accusato Trump di vari crimini a sfondo sessuale, dalle molestie alle aggressioni fino allo stupro. L’ultima è Amy Dorris, ex modella che all’epoca dei fatti per cui accusa Trump aveva 24 anni. La giovane donna sarebbe stata toccata e baciata da Trump contro la propria volontà durante gli US Open del 1997. La donna ha deciso di parlare al Guardian rilasciando un’intervista esclusiva e denunciando i fatti della vicenda Trump Amy Dorris solo oggi, per le sue figlie di tredici anni. LEGGI ANCHE >>> L’accusa della giornalista Usa: «Donald Trump mi ha stuprato» ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono più di 25 le donne che, fino ad oggi, hannotodi vari crimini a sfondo sessuale, dalle molestie alle aggressioni fino allo stupro. L’ultima è Amy, exche all’epoca dei fatti per cuiaveva 24 anni. La giovane donna sarebbe stata toccata e baciata dacontro la propria volontà durante gli US Open del 1997. La donna ha deciso di parlare al Guardian rilasciando un’intervista esclusiva e denunciando i fatti della vicendaAmysolo oggi, per le sue figlie di tredici anni. LEGGI ANCHE >>> L’della giornalista Usa: «Donaldmi ha stuprato» ...

Hamada57638992 : RT @RepubblicaTv: Violenza sessuale, l'ex modella Amy Dorris accusa Donald Trump: l'intervista esclusiva al Guardian: In questa intervista… - Che22peace71 : RT @giornalettismo: Un'altra accusa di molestie sessuali si aggiunge all'ormai lunga lista di #Trump: stavolta arriva dall'ex modella #amyd… - giornalettismo : Un'altra accusa di molestie sessuali si aggiunge all'ormai lunga lista di #Trump: stavolta arriva dall'ex modella… - proietta : RT @RepubblicaTv: Violenza sessuale, l'ex modella Amy Dorris accusa Donald Trump: l'intervista esclusiva al Guardian: In questa intervista… - valeriorenzi : RT @RepubblicaTv: Violenza sessuale, l'ex modella Amy Dorris accusa Donald Trump: l'intervista esclusiva al Guardian: In questa intervista… -