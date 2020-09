Ambiente: 400 cinghiali catturati nelle colline attorno Firenze (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono circa 400 i cinghiali catturati dall’inizio dell’anno nelle colline intorno a Firenze, nelle zone di Careggi/Cercina, Settignano/Fiesole, Sorgane/Bagno a Ripoli, Soffiano/Scandicci, Pian dei Giullari: questo il bilancio dell’attività di contenimento degli ungulati nelle aree urbane e in quelle rurali, per rispettivamente garantire sicurezza e contro i danni alle colture, portata avanti dalla polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze. Per la cattura impiegate, si spiega, “idonee trappole di dimensioni di circa 5 metri per 2,50 che vengono monitorate quotidianamente”. Il consigliere delegato alla polizia provinciale della Metrocitta’ sottolinea come da gennaio sia stato ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 17 settembre 2020) Sono circa 400 idall’inizio dell’annointorno azone di Careggi/Cercina, Settignano/Fiesole, Sorgane/Bagno a Ripoli, Soffiano/Scandicci, Pian dei Giullari: questo il bilancio dell’attività di contenimento degli ungulatiaree urbane e in quelle rurali, per rispettivamente garantire sicurezza e contro i danni alle colture, portata avanti dalla polizia provinciale della Città Metropolitana di. Per la cattura impiegate, si spiega, “idonee trappole di dimensioni di circa 5 metri per 2,50 che vengono monitorate quotidianamente”. Il consigliere delegato alla polizia provinciale della Metrocitta’ sottolinea come da gennaio sia stato ...

