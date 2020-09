Amazon Music si tuffa nel settore dei podcast (Di giovedì 17 settembre 2020) Il team di Amazon Music ha deciso di puntare sul settore dei podcast con un nuovo servizio L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 17 settembre 2020) Il team diha deciso di puntare suldeicon un nuovo servizio L'articolo proviene da TuttoAndroid.

iNicc0lo : Amazon Music si rinnova: arrivano podcast e spettacoli originali in mercati selezionati - HDblog : Amazon Music si rinnova: arrivano podcast e spettacoli originali in mercati selezionati - pedroelrey : Dopo il lancio di Audible Plus, che include i podcasts, @amazonmusic ora supporta i podcast. Si tratta di programma… - DjMayone : Un'Altra Cosa Che Ho Perso di Articolo 31 su Amazon Music - TSwiftBroadcast : RT @linolovetaylor: @TSwiftBroadcast Buy #folklore by @taylorswift13 E: -