Alzheimer | il lockdown ha peggiorato le condizioni del 60% dei malati

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set – E’ un dramma nel dramma quello che vivono adesso moltidie ovviamente anche le loro famiglie. Come spiegato da SINdem (Società italiana di neurologia per le demenze), che ha realizzato una ricerca apposita pubblicata sulla rivista Frontiers Psychiatry, dopo appena un mese dall’inizio delimposto per via dell’emergenza coronavirus, il 60% dei pazienti conha infatti subito un evidente peggioramento dei disturbi comportamentali preesistenti o addirittura la comparsa di nuovi sintomi neuropsichiatrici. I risultati di questa indagine sono stati resi noti qualche giorno del prossimo 21 settembre, giorno della Giornata mondiale contro l’, e tracciano evidentemente un quadro assai preoccupante. Oltretutto ...