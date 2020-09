Alta velocità Bari-Napoli: finanziamento record di 2 mld da Banca europea investimenti (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti, Bei, ha dato oggi il via libera a un finanziamento di due miliardi di euro destinato ai lavori di raddoppio e realizzazione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Consiglio di amministrazione dellaper gli, Bei, ha dato oggi il via libera a undi due miliardi di euro destinato ai lavori di raddoppio e realizzazione ...

Ettore_Rosato : Investire in infrastrutture per rilanciare l’Italia,specialmente il sud. La BEI ha confermato un finanziamento da 2… - Fontana3Lorenzo : La scure del governo e del comitato tecnico scientifico, si abbatte sulle società che concorrono nell'alta velocità… - fattoquotidiano : COVID E TRASPORTI Italo vuole la capienza all'80% anche sull'Alta Velocità: 'Se non cambiano idea, siamo costretti… - MarzulloRoberto : RT @LaGazzettaWeb: Alta velocità Bari-Napoli: finanziamento record di 2 mld da Banca europea investimenti - 9Roby11 : RT @Ettore_Rosato: Investire in infrastrutture per rilanciare l’Italia,specialmente il sud. La BEI ha confermato un finanziamento da 2 mld… -

Ultime Notizie dalla rete : Alta velocità Treni alta velocità, la Francia sfida Trenitalia con la tratta Parigi-Lione Corriere della Sera