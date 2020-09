Almeno sui nostri figli basta bugie (Di giovedì 17 settembre 2020) di Gianluigi Paragone. Alla presa per i fondelli c’è un limite. E Di Maio con tutta la banda dei Cinquestelle l’ha abbondantemente superata. “Lasciamo i bambini fuori dalla battaglia politica”, dice Giggino fresco di gavettone in quel di San Giorgio a Cremano. Lo ha detto per esorcizzare le foto dei bambini inginocchiati in classe e quindi per difendere l’indifendibile Azzolina. “I bambini fuori dalla competizione elettorale” sono l’ultimo tentativo di auto-assoluzione di un ministro degli esteri che i bambini li usò eccome a metà luglio per smentire un accordo politico col Pd, che infatti arrivò puntuale pochissime settimane dopo come primo atto di un innamoramento progressivo. In quel 19 luglio il Partito democratico diventava il “partito di Bibbiano” che “toglie i bambini alle famiglie ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 17 settembre 2020) di Gianluigi Paragone. Alla presa per i fondelli c’è un limite. E Di Maio con tutta la banda dei Cinquestelle l’ha abbondantemente superata. “Lasciamo i bambini fuori dalla battaglia politica”, dice Giggino fresco di gavettone in quel di San Giorgio a Cremano. Lo ha detto per esorcizzare le foto dei bambini inginocchiati in classe e quindi per difendere l’indifendibile Azzolina. “I bambini fuori dalla competizione elettorale” sono l’ultimo tentativo di auto-assoluzione di un ministro degli esteri che i bambini li usò eccome a metà luglio per smentire un accordo politico col Pd, che infatti arrivò puntuale pochissime settimane dopo come primo atto di un innamoramento progressivo. In quel 19 luglio il Partito democratico diventava il “partito di Bibbiano” che “toglie i bambini alle famiglie ...

RaiilH : Ho deciso di resuscitare un mio account fake così che io abbia un posto dove sclerare liberamente sui drama e Tokus… - cippiriddu : @ncorrasco Parto dal principio che l'Inter deve fare almeno 88-90 punti quest'anno. Il calendario sarà fittissimo e… - 501_tot : RT @DeviStareCalmo: Credo che il trauma sia ancora troppo fresco. Per non parlare di tutte le persone che hanno perso la vita, i bollettini… - gagliardamente : @CremaschiG non avevo visto che il Capitone chiedeva segnalazioni sui malfunzionamenti nelle scuole. Beh, almeno lu… - TommasoMA9 : @gustatore Ma non avrebbe senso, con uno dei due sono già più che a posto, più che altro non ha senso quando hai an… -

Ultime Notizie dalla rete : Almeno sui Recovery Plan: «Almeno il 20% dei fondi per la transizione digitale». I paletti di Bruxelles Il Sole 24 ORE “Non si scherza sul Covid”: è subito polemica sul primo cinepanettone firmato Enrico Vanzina

Due coppie scoppiate e in procinto di separarsi costrette, recluse, in casa dal lockdown, alle prese con le varie attività che hanno caratterizzato le settimane di quarantena ovvero smart working e fa ...

Punti di ricarica

Addio all’ansia da ricarica: è questo l’auspicio dei possessori di auto elettriche, i quali possono ora confidare in autonomie decisamente superiori rispetto al passato e, soprattutto, in un’infrastru ...

Regionali 2020: i programmi delle 12 liste a confronto

Aosta - La redazione di Aostasera ha deciso di spulciare i 12 programmi delle liste in campo provando a metterli a confronti su alcuni temi trasversali. Ecco la prima delle due puntate. I valdostani p ...

Due coppie scoppiate e in procinto di separarsi costrette, recluse, in casa dal lockdown, alle prese con le varie attività che hanno caratterizzato le settimane di quarantena ovvero smart working e fa ...Addio all’ansia da ricarica: è questo l’auspicio dei possessori di auto elettriche, i quali possono ora confidare in autonomie decisamente superiori rispetto al passato e, soprattutto, in un’infrastru ...Aosta - La redazione di Aostasera ha deciso di spulciare i 12 programmi delle liste in campo provando a metterli a confronti su alcuni temi trasversali. Ecco la prima delle due puntate. I valdostani p ...