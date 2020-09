Allerta Meteo Puglia | criticità gialla sul versante Centro Meridionale | rischio vento

(Di giovedì 17 settembre 2020) “Dalfunzionale decentrato della Regioneconcernenti confermata possibilità, dalle ore 20 di oggi giovedi’ e per le successive 24 ore, di venti: forti nord-occidentali su, con locali raffiche di burrasca sulla. Pertanto dalle ore 20 di oggi, e per le successive 24 ore, e’ previstaperlocalizzato su bacini del Lato e del Lenne”. Questa la nota dalla Prefettura di Bari sulle condizioni metereologiche delle prossime ventiquattro ore.L'articolo: criticitàsul ...

3BMeteo : ALLERTA MASSIMA: #URAGANO MEDITERRANEO SULLO IONIO. - piobulgaro : ?? ULTIMA ORA - URAGANO COLPISCE E DEVASTA IL SUD ITALIA, CI SONO DANNI E DISAGI: SCATTA L'ALLERTA METEO! Ecco il v… - aranciaverde : RT @Miti_Vigliero: Ecco, ci mancava proprio il ciclone... Allerta meteo sullo Ionio: un ciclone a 160 chilometri orari minaccia le coste t… - Miti_Vigliero : Ecco, ci mancava proprio il ciclone... Allerta meteo sullo Ionio: un ciclone a 160 chilometri orari minaccia le co… - GianniVaretto : Allerta meteo sullo Ionio: un ciclone a 160 chilometri orari minaccia le coste tra Italia e Grecia -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta Meteo

Aggiornamento previsioni meteo Ravenna, giovedì, 17 settembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima reg ...Aggiornamento previsioni meteo Brindisi, giovedì, 17 settembre: Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, non sono previste piogge. Durante ...Sviluppato da Toutiao, permette al social network di consigliare contenuti agli utenti che li tangano per più tempo sulla piattaforma. E intanto Trump vuole vederci chiaro sull’accordo La proposta di ...