Allerta Meteo, l'Uragano Mediterraneo "UDINE" sta terrorizzando lo Jonio: in Grecia si rischia una catastrofe (Di giovedì 17 settembre 2020) Allerta Meteo – Ore tempestose e di grande paura per l'azione del "Medicane", ossia l'Uragano Mediterraneo nominato UDINE, che sta imperversando con venti tempestosi e piogge torrenziali sullo Ionio centro meridionale. Con fronti perturbati che scorrono sul dorso settentrionale della struttura ciclonica, l'uragano sta comportando pesante maltempo anche sulla fascia Ionica calabrese, dove stanno insistendo rovesci, forti temporali e nubifragi da molte ore in particolare sul Crotonese meridionale. Quest'area sta risultando particolarmente devastata da nubifragi intensi e insistenti, in particolare il comune di Isola di Capo Rizzuto, con accumuli importanti sui 30/50/80 mm, ma anche oltre 100 mm e fino a 136 mm in poche ore nella frazione di Campolongo, con dissesti per ...

