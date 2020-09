Alfa Romeo e Jeep - Alessandro Grosso alla sfida del mercato retail (Di giovedì 17 settembre 2020) Il 40% delle Jeep è ad appannaggio del mondo business, percentuale che sale al 70% per le Alfa Romeo: ce lo ha detto Alessandro Grosso, neo country manager per l'Italia di Alfa Romeo e Jeep, nellintervista pubblicata sul nuovo numero di Fleet&Business, in distribuzione diretta proprio in questi giorni. Grosso, che il mondo corporate lo conosce bene, si trova ora ad affrontare un mercato dei privati con volumi ridotti, visto lo stop della produzione della Giulietta: La mia sfida - ha detto il manager - è di mantenere quote di vendita sostenibili in questo segmento in attesa dellarrivo della Tonale, che farà il suo debutto nel quarto trimestre 2021. Intanto si ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 17 settembre 2020) Il 40% delleè ad appannaggio del mondo business, percentuale che sale al 70% per le: ce lo ha detto, neo country manager per l'Italia di, nellintervista pubblicata sul nuovo numero di Fleet&Business, in distribuzione diretta proprio in questi giorni., che il mondo corporate lo conosce bene, si trova ora ad affrontare undei privati con volumi ridotti, visto lo stop della produzione della Giulietta: La mia- ha detto il manager - è di mantenere quote di vendita sostenibili in questo segmento in attesa dellarrivo della Tonale, che farà il suo debutto nel quarto trimestre 2021. Intanto si ...

CiampagliTorin1 : Alfa Romeo? Si! Ancora and....forever! L Alfa Romeo Sartorio disegnata da Andrea Ciampaglia quest estate per voi.… - SinisterRides : RT @alfamale87: Alfa Romeo Tipo 33 Stradale - autosportclas : RT @UKClassicCars: For Sale: Alfa Romeo Guilia Super 1968 Biscone - ItalianCarBot : @yeeehorbutwhat the alfa romeo 155 is aldo giovanni e giacomo - ducaotoko : RT @andrealfista: 1951 Alfa Romeo 159 Alfetta -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo Alfa Romeo: ecco i dati ufficiali sulle vendite in Europa dopo 8 mesi di 2020 ClubAlfa.it Telaio o Motore: quale dei due conta di più in Formula 1?

Le stagioni agonistiche trascorrono rapide, i regolamenti tecnici mutano, le vetture si evolvono, ma una domanda aleggia costante sulle teste dei tecnici progettisti e degli appassionati: conta di più ...

Perez: “Preferisco il ritiro ad un anno sabbatico”

Sergio Perez, in cerca di un sedile per la stagione 2021, ha ammesso che preferirebbe il ritiro all’anno sabbatico. E’ passata esattamente una settimana dal divorzio tra Perez e la Racing Point e dall ...

Modena Motor Gallery, a ModenaFiere nel weekend del 26 e 27 settembre

Un’Alfa Romeo R.L. Super Sport del 1926, unica al mondo, dall’elegantissima livrea rossa e crema per celebrare i gloriosi 110 anni della casa automobilistica di Arese, la Triumph TR3A guidata da Marce ...

Le stagioni agonistiche trascorrono rapide, i regolamenti tecnici mutano, le vetture si evolvono, ma una domanda aleggia costante sulle teste dei tecnici progettisti e degli appassionati: conta di più ...Sergio Perez, in cerca di un sedile per la stagione 2021, ha ammesso che preferirebbe il ritiro all’anno sabbatico. E’ passata esattamente una settimana dal divorzio tra Perez e la Racing Point e dall ...Un’Alfa Romeo R.L. Super Sport del 1926, unica al mondo, dall’elegantissima livrea rossa e crema per celebrare i gloriosi 110 anni della casa automobilistica di Arese, la Triumph TR3A guidata da Marce ...