Alexei Navalny avvelenato in hotel, lo staff: "Abbiamo le prove" (Di giovedì 17 settembre 2020) Alexei Navalny è stato avvelenato in hotel e non nell'aeroporto: lo annunciano i collaboratori dell'oppositore russo. Secondo quanto riferito e postato su Instagram, ci sarebbero delle prove che certificherebbero il…

