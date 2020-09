Alessandro Campi: "I moderati italiani sono i nuovi apolidi" (Di giovedì 17 settembre 2020) Ansia, risentimento e preoccupazione guidano le scelte dell’elettore di oggi in una dimensione in cui l’emisfero politico moderato, con i suoi protagonisti e costumi, pare essersi dissolto, per lasciare spazio a un ring dove tutto è o bianco o nero. “La comunicazione digitale ha reso strutturale il fenomeno e la pandemia l’ha ingigantito”, commenta ad HuffPost lo storico e politologo Alessandro Campi. Sul voto del 20 e 21 settembre è convinto che ci sia “una tale rabbia diffusa, unita ad un bisogno crescente di protezione sociale, che ad avvantaggiarsene potrebbero essere le formazioni più radicali sul lato della propaganda, in fondo l’ascesa di Fratelli d’Italia si spiega anche così”. Però poi avverte: “Potrebbe anche darsi che il rancore mischiato ad un ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Ansia, risentimento e preoccupazione guidano le scelte dell’elettore di oggi in una dimensione in cui l’emisfero politico moderato, con i suoi protagonisti e costumi, pare essersi dissolto, per lasciare spazio a un ring dove tutto è o bianco o nero. “La comunicazione digitale ha reso strutturale il fenomeno e la pandemia l’ha ingigantito”, commenta ad HuffPost lo storico e politologo. Sul voto del 20 e 21 settembre è convinto che ci sia “una tale rabbia diffusa, unita ad un bisogno crescente di protezione sociale, che ad avvantaggiarsene potrebbero essere le formazioni più radicali sul lato della propaganda, in fondo l’ascesa di Fratelli d’Italia si spiega anche così”. Però poi avverte: “Potrebbe anche darsi che il rancore mischiato ad un ...

