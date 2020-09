Alcantara al Liverpool, manca solo l'ufficialità (Di giovedì 17 settembre 2020) ANSA, - LONDRA, 17 SET - manca ormai solo l'ufficialità, attesa nelle prossime ore, ma sembra ormai certo che Thiago Alcantara sia un giocatore del Liverpool. L'accordo con il Bayern Monaco, con il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) ANSA, - LONDRA, 17 SET -ormail';, attesa nelle prossime ore, ma sembra ormai certo che Thiagosia un giocatore del. L'accordo con il Bayern Monaco, con il ...

_enz29 : RT @fcin1908it: Mercato, Thiago Alcantara è del Liverpool: ecco le cifre, domani le visite mediche - - MorroLuca1 : Quanto rosico per Thiago Alcantara al Liverpool per soli 30 milioni Colpaccio - fcin1908it : Mercato, Thiago Alcantara è del Liverpool: ecco le cifre, domani le visite mediche - - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Liverpool, è fatta per #Thiago Alcantara: le cifre - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Liverpool, è fatta per #Thiago Alcantara: le cifre -