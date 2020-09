Alberto Angela ringrazia il pubblico per gli ascolti di Ulisse | “La cultura in tv non è una gara”

(Di giovedì 17 settembre 2020)il suodopo gli ottimiarrivati per la prima puntata di-Il piacere della scoperta, dedicata a Roma. L’appuntamento in onda il 16 settembre 2020 ha registrato una media di oltre 3 milioni di spettatori, numeri brillanti per una prima serata che ancora stenta a decollare, viste le temperature di questi giorni. Ma sono numeri che rendono Rai 1 la seconda rete più vista della serata, con un distacco minimo da Canale 5 che invece ieri ha proposto la prima puntata di Temptation Island VIP 5.– Il Piacere della Scoperta ha registrato 3.134.000 spettatori pari al 15.89% di share Temptation Island 8, con Alessia Marcuzzi, ha raccolto davanti al video 2.958.000 spettatori pari al 18.78% di ...

Alberto Angela torna in prima serata per raccontare le bellezze italiane. Ed è — come sempre — un successo. Con 3 milioni 134mila spettatori e uno share del 15.89% è la prima puntata di «Ulisse, il pi ...Con 3 milioni 134 mila spettatori ed uno share del 15.89% è la prima puntata di Ulisse, il piacere della scoperta, in onda su Rai1 il programma più visto della prima serata tv di ieri. Su Canale 5 un ..."#Roma è una continua scoperta. Ostiense, Testaccio, Garbatella, Quadraro, Tor Pignattara: quartieri fuori dal circuito turistico tradizionale, ma che nascondono meravigliose espressioni di street art ...