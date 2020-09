Alberto Angela o Angela da Mondello? Sui social spopola la challenge (Di giovedì 17 settembre 2020) Alberto Angela e Angela da Mondello sono stati protagonisti, a loro insaputa, di una challenge che ha spopolato sui social: ecco di cosa si tratta. Alberto Angela e la signora Angela da Mondello per un momento sono stati più vicini che mai. Merito di una challenge lanciata dal comico palermitano Roberto Lipari, che nei giorni scorsi aveva invitato i suoi follower a seguire il noto divulgatore scientifico anzichè la signora "coviddi" perché "la cultura deve superare il trash". Roberto Lipari qualche giorno fa sul suo profilo Instagram aveva lanciato la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 settembre 2020)dasono stati protagonisti, a loro insaputa, di unache hato sui: ecco di cosa si tratta.e la signoradaper un momento sono stati più vicini che mai. Merito di unalanciata dal comico palermitano Roberto Lipari, che nei giorni scorsi aveva invitato i suoi follower a seguire il noto divulgatore scientifico anzichè la signora "coviddi" perché "la cultura deve superare il trash". Roberto Lipari qualche giorno fa sul suo profilo Instagram aveva lanciato la ...

Agenzia_Ansa : Alberto Angela: 'Ulisse compie 20 anni, ma la curiosità è la stessa' #ANSA - fanpage : Sotto il cielo di Roma ?? State seguendo in tv il ritorno di Alberto Angela? #Ulisse - BornOnAPanda : Morirei dal ridere a vedere Alberto Angela e mia madre a fare a gara tra chi sa più cose su roba. Ogni volta che fa… - MegghieUP : RT @albertosorge: La combo Alberto Angela + Roma è stata devastante, la città più bella del mondo raccontata dalla persona migliore del mon… - BornOnAPanda : Alberto Angela in completo blu che scende la scalinata di Piazza di Spagna è troppo per un pranzo. -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Angela Alberto Angela: una moglie, tre figli e zero gossip Vanity Fair Italia Ascolti tv analisi 16 settembre: Ulisse soccombe alla Marcuzzi ma Temptation nip non brilla. Picchi con lo svelamento dei single ed il geloso Davide

A raccogliere la parte maggioritaria del pubblico disponibile è stata Canale 5 che ha proposto una sanguigna prima puntata di Temptation Island, senza vip e con Alessia Marcuzzi alla conduzione, conse ...

Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island'

Sfida vinta per Alberto Angela, tornato mercoledì su Rai 1 con Ulisse - Il piacere della scoperta: con 3 milioni 134 mila spettatori (share del 15.89%) la puntata dedicata a Roma vista dall'alto è il ...

Ulisse – Il piacere della scoperta riparte da Roma

Su Rai Uno da mercoledì 16 settembre Alberto Angela torna con Ulisse – Il piacere della scoperta: ecco cosa vedremo nella prima puntata. Non di sabato, come era ormai tradizione, ma di mercoledì: su R ...

A raccogliere la parte maggioritaria del pubblico disponibile è stata Canale 5 che ha proposto una sanguigna prima puntata di Temptation Island, senza vip e con Alessia Marcuzzi alla conduzione, conse ...Sfida vinta per Alberto Angela, tornato mercoledì su Rai 1 con Ulisse - Il piacere della scoperta: con 3 milioni 134 mila spettatori (share del 15.89%) la puntata dedicata a Roma vista dall'alto è il ...Su Rai Uno da mercoledì 16 settembre Alberto Angela torna con Ulisse – Il piacere della scoperta: ecco cosa vedremo nella prima puntata. Non di sabato, come era ormai tradizione, ma di mercoledì: su R ...