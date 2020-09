Al via "I ART Madonie", il progetto che unisce il territorio alla "street art" (Di giovedì 17 settembre 2020) Prende il via il progetto "I ART Madonie" , ideato e diretto da I WORLD, capofila Sosvima Spa. Gli incontri a partire da oggi. Primo appuntamento a Gratteri, nel Centro diurno in piazza Ungheria, per sensibilizzare... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 17 settembre 2020) Prende il via il"I ART" , ideato e diretto da I WORLD, capofila Sosvima Spa. Gli incontri a partire da oggi. Primo appuntamento a Gratteri, nel Centro diurno in piazza Ungheria, per sensibilizzare...

Si terranno da oggi, primo appuntamento a Gratteri, nel Centro diurno in piazza Ungheria, gli incontri volti a sensibilizzare la comunità madonita sui temi trattati dal progetto “I ART Madonie”, ideat ...

Niente gratuito patrocinio al ladro di lungo corso: si suppone un alto reddito

Si può supporre che sia “ricco” chi ha rubato, senza soluzione di continuità per 40 anni. E dunque non può invocare il diritto al gratuito patrocinio affermando che, a causa della sua indigenza, vive ...

Si può supporre che sia "ricco" chi ha rubato, senza soluzione di continuità per 40 anni. E dunque non può invocare il diritto al gratuito patrocinio affermando che, a causa della sua indigenza, vive ...