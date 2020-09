Al via 'I ART Madonie', il progetto che unisce il territorio alla 'street art' (Di giovedì 17 settembre 2020) Prende il via il progetto "I ART Madonie" , ideato e diretto da I WORLD, capofila Sosvima Spa. Gli incontri a partire da oggi. Primo appuntamento a Gratteri, nel Centro diurno in piazza Ungheria, per ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 17 settembre 2020) Prende il via il"I ART" , ideato e diretto da I WORLD, capofila Sosvima Spa. Gli incontri a partire da oggi. Primo appuntamento a Gratteri, nel Centro diurno in piazza Ungheria, per ...

Ultime Notizie dalla rete : via ART Al via "Art Rider" su Rai5 (canale 23) RAI - Radiotelevisione Italiana Carni suine trasformate, obbligatoria l’indicazione di provenienza in etichetta

Via libera, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, al Decreto interministeriale che dispone “l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate“, com ...

"I ART Madonie", al via gli incontri alla ricerca di spazi per la "street art"

Si terranno da oggi, primo appuntamento a Gratteri, nel Centro diurno in piazza Ungheria, gli incontri volti a sensibilizzare la comunità madonita sui temi trattati dal progetto “I ART Madonie”, ideat ...

