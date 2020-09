Al via da 1 a 6/10 Salone Genova, 60ma ed. simbolo Italia che non si ferma (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) - Con la 60ª edizione del Salone Nautico, dal 1 al 6 ottobre 2020, proprio dopo la costruzione record di Ponte San Giorgio, parte, sempre da Genova, un nuovo, forte, segnale di responsabilità sociale, determinazione, volontà e saper fare Italiani. I Saloni Nautici, la società di Confindustria Nautica che organizza l'evento, ha superato difficoltà mai sperimentate, scegliendo di applicare misure più rigorose rispetto a quelle indicate dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È stata istituita una Covid Task Force composta da un pool di ingegneri, sanitari e legali, coordinata dal Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo, membro della Task Force di Regione Liguria, il cui Protocollo di sicurezza ha ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) - Con la 60ª edizione delNautico, dal 1 al 6 ottobre 2020, proprio dopo la costruzione record di Ponte San Giorgio, parte, sempre da, un nuovo, forte, segnale di responsabilità sociale, determinazione, volontà e saper fareni. I Saloni Nautici, la società di Confindustria Nautica che organizza l'evento, ha superato difficoltà mai sperimentate, scegliendo di applicare misure più rigorose rispetto a quelle indicate dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È stata istituita una Covid Task Force composta da un pool di ingegneri, sanitari e legali, coordinata dal Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo, membro della Task Force di Regione Liguria, il cui Protocollo di sicurezza ha ...

