Al Bano rompe il silenzio sul matrimonio con Loredana | ecco cosa succederà

(Di giovedì 17 settembre 2020) Da mesi circolano notizie circa le nozze tra AlLecciso. Il cantanteile chiarisce la situazione: fiori d’arancio in arrivo? Foto da Instagram: @alfanclubIn questa estate molti rumors davano per sicuro iltra AlCarrisi eLecciso. La coppia ha ritrovato l’intesa durante il periodo del lockdown e ad oggi è molto serena.ha dato due splendidi figli ad Ale la convivenza nella tenuta di Cellino San Marco non potrebbe andare meglio. Alcune fotografie in cui spuntava un anello al dito die la ritrovata felicità tra il cantante di Cellino San Marco e la ...

Ultime Notizie dalla rete : Bano rompe

Everyeye Serie TV

Al Bano Carrisi per la prima volta parla delle presunte nozze con Loredana Lecciso. Negli ultimi mesi si è parlato spesso di un matrimonio in arrivo per il cantante e la showgirl pugliese. I due si so ...Per i fan appassionati della coppia Al Bano Loredana Lecciso, arrivano brutte notizie. La coppia che durante la pandemia ha ritrovato la loro serenità secondo alcune indiscrezioni sarebbe dovuta convo ...No. Un altro secco di "no" di Al Bano Carrisi, che ribadisce l'intenzione di non voler sposare Loredana Lecciso. Per lei una doccia gelata? Probabilmente no, dato che il cantante di Cellino San Marco ...