Aifa “Alta copertura per i vaccini antinfluenzali | 17 milioni di dosi”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Con oltre 17di dosi disponibili, lavaccinale contro l'influenza risponde ampiamente al fabbisogno della popolazione italiana, rispettando le nuove raccomandazioni del Ministero della Salute. Un dato rassicurante, considerato che nel 2019, sono state distribuite 12,5di dosi coprendo il 53-54% della popolazione”. Lo afferma in una nota l'Agenzia Italiana del Farmaco.“Si tratta quindi di un consistente aumento della disponibilità del vaccino e offre una solida prospettiva per rispondere alla domanda di immunizzare le popolazioni a rischio”, sottolinea l'agenzia.“– spiega il direttore generale Nicola Magrini – sta lavorando anche per prevenire ogni possibile criticità legata sia all'approvvigionamento che alla ...