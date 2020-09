Agricoltura | ENEA nel progetto europeo per la lotta alla desertificazione

(Di giovedì 17 settembre 2020) Rigenerare i suoli agricoli a rischioattraverso un innovativo biotrattamento che coniuga ricerca scientifica, economia circolare e bassi costi di produzione. È l’obiettivo di POREM1, unda quasi 1,5 milioni di euro del programmaLIFE, che vede la partecipazione per l’Italia di, Gruppo Soldano srl di Limbadi (Vibo Valentia) e ASTRA Sviluppo e Innovazione di Faenza (Ravenna) nel ruolo di coordinatore. Il gruppo di ricerca, che comprende anche partner provenienti da Spagna e Repubblica Ceca, ha messo a punto un nuovo bioattivatore che utilizza come materie prime la pollina – il principale sottoprodotto dell’allevamento di pollame – e un preparato enzimatico ...

(Rinnovabilsi.it) – Si stima che il 45% dei terreni agricoli in Europa sia a rischio di degrado. È possibile rigenerare i suoli a rischio desertificazione con trattamenti sostenibili? Il progetto POR ...