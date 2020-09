Agata scomparsa 8 anni fa e mai cercata: la famiglia ritirò denuncia (Di giovedì 17 settembre 2020) Agata Scuto scomparsa ad Acireale, in provincia di Catania. Una storia incredibile, a tratti surreale e grottesca, quella di cui Chi l’ha visto? ha parlato nella puntata andata in onda mercoledì sera 16 settembre 2020. Ad accendere i riflettori sulla vicenda, la segnalazione anonima giunta alla redazione: “Agata non è mai uscita di casa e sta in cantina“. Agata scomparsa, segnalazione anonima shock: “Non è mai uscita di casa e sta in cantina” Dov’è Agata? Come mai da otto anni non si sa più nulla di lei? Davvero è scappata con un amico come sostiene la sua famiglia? Una lettera anonima al programma condotto da Federica Sciarelli accende i riflettori sulla vicenda. ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 settembre 2020)Scutoad Acireale, in provincia di Catania. Una storia incredibile, a tratti surreale e grottesca, quella di cui Chi l’ha visto? ha parlato nella puntata andata in onda mercoledì sera 16 settembre 2020. Ad accendere i riflettori sulla vicenda, la segnalazione anonima giunta alla redazione: “non è mai uscita di casa e sta in cantina“., segnalazione anonima shock: “Non è mai uscita di casa e sta in cantina” Dov’è? Come mai da ottonon si sa più nulla di lei? Davvero è scappata con un amico come sostiene la sua? Una lettera anonima al programma condotto da Federica Sciarelli accende i riflettori sulla vicenda. ...

