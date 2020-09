Adua Del Vesco e l’anoressia: “Pesavo 32 chili, ero cattiva… a volte rispunta ma so come gestirla” (Di giovedì 17 settembre 2020) Adua Del Vesco è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip in cerca di riscatto. Uscita dall’anoressia e dopo avere superato egregiamente il “colloquio” con l’ex fidanzato Massimiliano Morra, l’attrice si è confidata con Dayane Mello ed anche in confessionale. Adua Del Vesco: “Pesavo 32 chili, la malattia ti rende cattiva” I miei organi stavano... L'articolo Adua Del Vesco e l’anoressia: “Pesavo 32 chili, ero cattiva… a volte rispunta ma so come gestirla” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 17 settembre 2020)Delè entrata nella Casa del Grande Fratello Vip in cerca di riscatto. Uscita dall’anoressia e dopo avere superato egregiamente il “colloquio” con l’ex fidanzato Massimiliano Morra, l’attrice si è confidata con Dayane Mello ed anche in confessionale.Del: “Pesavo 32, la malattia ti rende cattiva” I miei organi stavano... L'articoloDele l’anoressia: “Pesavo 32, ero cattiva… ama sogestirla” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

