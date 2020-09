Adriana Volpe accusa malore in diretta a Ogni Mattina: le condizioni di salute della conduttrice (Di giovedì 17 settembre 2020) Adriana Volpe si sente male in diretta a Ogni Mattina I telespettatori di Ogni Mattina hanno provato uno grande spavento nella puntata andata in onda venerdì 12 settembre 2020. Infatti, la padrona di casa Adriana Volpe ha avuto un malore in diretta. Ovviamente le persone presenti in studio e soprattutto quelli che guardavano da casa sono rimasti bloccati non capendo cosa stesse succedendo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4. Forse lo stressa accumulato negli ultimi mesi hanno portato a questo malessere? A quanto pare la verità è un’altra, andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Divertente gag dell’ex gieffina Ennesimo imprevisto per ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 settembre 2020)si sente male inI telespettatori dihanno provato uno grande spavento nella puntata andata in onda venerdì 12 settembre 2020. Infatti, la padrona di casaha avuto unin. Ovviamente le persone presenti in studio e soprattutto quelli che guardavano da casa sono rimasti bloccati non capendo cosa stesse succedendo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4. Forse lo stressa accumulato negli ultimi mesi hanno portato a questo malessere? A quanto pare la verità è un’altra, andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Divertente gag dell’ex gieffina Ennesimo imprevisto per ...

zazoomblog : Giancarlo Magalli rassicura Samanta Togni non farà la fine di Adriana Volpe - #Giancarlo #Magalli #rassicura… - CasulaSs : @Frances41116806 Uno di noi non credo per come ha parlato di Cli,ha detto che la conosce e a pelle non le piace ,se… - vincycernic95 : BACK WHEN ANTONELLA ELIA E ADRIANA VOLPE ACCOMPAGNARONO ALLA PORTA RITA RUSIC FINGENDO DI LITIGARE CON UNA STRATEGI… - mounds_shame : Ant0nella a Casa Chi: “Solo Sossio, Serena, Pago, Paola e Denver mi hanno fatto in bocca al lupo per #GFVIP. Adrian… - macriga3 : 'Sta checca non la smette! -

Ultime Notizie dalla rete : Adriana Volpe Adriana Volpe sotto tiro: Giancarlo Magalli attacca ancora SoloDonna Alexandra: la nuova protagonista del crime francese con Julie Depardieu

Da mercoledì 16 settembre alle 21.10 in prima tvDa mercoledì 16 settembre alle 21.10 in prima tv assoluta arriva "Alexandra", protagonista di una nuova serie con il volto di Julie Depardieu. Bizzarra ...

Pillole Gossip: Adriana Volpe svolta sexy, Clerici affranta, Tina e Gemma: “Querele…”

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip si conferma il periodo d’oro per Adriana Volpe: la conduttrice continua a riscuotere molto successo anche e soprattutto sui social dove è seguita e amatis ...

Ciro: «Io e Maria Paola abbiamo vinto, anche se non la rivedrò più»

«Posso solo dire che noi abbiamo vinto. Anche se non siamo più insieme, abbiamo vinto contro tutti, soprattutto contro la (sua) famiglia, perché non volevano. Per loro non ero un ragazzo». Ciro Miglio ...

Da mercoledì 16 settembre alle 21.10 in prima tvDa mercoledì 16 settembre alle 21.10 in prima tv assoluta arriva "Alexandra", protagonista di una nuova serie con il volto di Julie Depardieu. Bizzarra ...Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip si conferma il periodo d’oro per Adriana Volpe: la conduttrice continua a riscuotere molto successo anche e soprattutto sui social dove è seguita e amatis ...«Posso solo dire che noi abbiamo vinto. Anche se non siamo più insieme, abbiamo vinto contro tutti, soprattutto contro la (sua) famiglia, perché non volevano. Per loro non ero un ragazzo». Ciro Miglio ...