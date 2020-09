Addio a Suning, la Premier in Cina passa a Tencent (Di giovedì 17 settembre 2020) Premier League diritti Tv Cina – Giornata importante per la Premier League. Il massimo campionato inglese ha votato all’unanimità una nuova partnership con la principale piattaforma cinese di media sportivi digitali Tencent Sports, che porterà le gare del torneo in Cina per il resto della stagione 2020/21. Dopo la conclusione dell’accordo con PPTV, la società … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 17 settembre 2020)League diritti Tv– Giornata importante per laLeague. Il massimo campionato inglese ha votato all’unanimità una nuova partnership con la principale piattaforma cinese di media sportivi digitaliSports, che porterà le gare del torneo inper il resto della stagione 2020/21. Dopo la conclusione dell’accordo con PPTV, la società … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

