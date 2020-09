Accompagna il figlio a scuola senza mettere la mascherina, mamma multata (Di giovedì 17 settembre 2020) Una donna è stata multata questa mattina dalla polizia municipale a Firenze perché stava Accompagnando il figlio a scuola senza indossare la mascherina sanitaria. L'episodio è avvenuto davanti all'... Leggi su lanazione (Di giovedì 17 settembre 2020) Una donna è stataquesta mattina dalla polizia municipale a Firenze perché stavando ilindossare lasanitaria. L'episodio è avvenuto davanti all'...

qn_lanazione : Accompagna il figlio a scuola senza mettere la mascherina, mamma multata - srmcarla : @enzobianchi7 Quale pensiero, che non sia il viso del figlio, accompagna una mamma ...che se ne va, ma che non ti lascia mai? - _thepurist : La soubrette di #PalazzoChigi, aka #Giuseppi, accompagna il figlio a #scuola ma non sa se è entrato in aula. Questo… - derS0jk : raga ma sembra il padre che accompagna il figlio a scuola - RenatoLega : RT @Raffaella017: Lei non accompagna il figlio a scuola ma in compenso ai comizi è la mamma più chioccia che si trovi sul mercato (nel suo… -