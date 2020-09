Abusò di due pazienti, medico del Pascale indagato per violenza sessuale (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato Arenella hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva – emessa dal Gip del Tribunale di Napoli – di sospensione dall’attività di medico svolta presso il Day Surgery Senologia dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli nonché dalla professione sanitaria privata, per la durata di dodici mesi, a carico di Raffaele Tortoriello. Il medico è stato ritenuto dal gip responsabile del reato di violenza sessuale ai danni di due pazienti. L'articolo Abusò di due pazienti, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato Arenella hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva – emessa dal Gip del Tribunale di Napoli – di sospensione dall’attività disvolta presso il Day Surgery Senologia dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione” di Napoli nonché dalla professione sanitaria privata, per la durata di dodici mesi, a carico di Raffaele Tortoriello. Ilè stato ritenuto dal gip responsabile del reato diai danni di due. L'articolo Abusò di due, ...

