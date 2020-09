ABC ha cancellato Stumptown per ritardi nella produzione, ordina Rebel di Krista Vernoff (Di giovedì 17 settembre 2020) ABC cancella Stumptown a causa dei ritardi accumulati dalla pandemia, e ordina Rebel di Krista Vernoff con Katey Sagal, direttamente a serie Dagli USA arriva una notizia che sicuramente sorprenderà i fan di una serie che a maggio era stata rinnovata da ABC per una seconda stagione. Si tratta di Stumptown, la serie con Cobie Smulders nei panni della protagonista, che è stata appena cancellata dal canale nonostante il rinnovo annunciato a maggio. Stumptown era tra le serie del palinsesto autunnale di ABC, annunciato qualche mese fa, in cui occupava il solito slot delle 22:00 del mercoledì, dopo le comedy. Secondo delle fonti interne alla produzione, la cancellazione da parte di ABC sarebbe stata causata dai ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 17 settembre 2020) ABC cancellaa causa deiaccumulati dalla pandemia, edicon Katey Sagal, direttamente a serie Dagli USA arriva una notizia che sicuramente sorprenderà i fan di una serie che a maggio era stata rinnovata da ABC per una seconda stagione. Si tratta di, la serie con Cobie Smulders nei panni della protagonista, che è stata appena cancellata dal canale nonostante il rinnovo annunciato a maggio.era tra le serie del palinsesto autunnale di ABC, annunciato qualche mese fa, in cui occupava il solito slot delle 22:00 del mercoledì, dopo le comedy. Secondo delle fonti interne alla, la cancellazione da parte di ABC sarebbe stata causata dai ...

dituttounpop : #ABC ha cancellato #Stumptown con Cobie Smulders, per i ritardi accumulati dalla produzione. La serie non sarebbe a… - tfaddicted : Nonostante il rinnovo di Maggio, #ABC ha cancellato la seconda stagione di #Stumptown, a causa dei costi e dei rita… - SerieTvserie : “United We Fall” cancellato da ABC dopo una stagione - AmorexleserieTV : #UnitedWeFall cancellato da ABC dopo una stagione -

Ultime Notizie dalla rete : ABC cancellato ABC cancella Stumptown a causa del Covid-19 – Lo Spazio Bianco Lo Spazio Bianco ABC cancella Stumptown a causa del Covid-19

Deadline riporta che Stumptown, il serial con protagonista Cobie Smulders basato sul fumetto omonimo, è stato cancellato dal network ABC, nonostante fosse stato recentemente rinnovato per una seconda ...

United We Fall cancellata dopo una sola stagione

La comedy familiare con Will Sasso e Christina Vidal Mitchell si ferma dolo soli otto episodi. Mai titolo fu purtroppo più appropriato. United We Fall, una delle ultime novità andate in onda sull'amer ...

Sappe: "Nel carcere di Bari guerriglia clan Strisciuglio"

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Ieri sera intorno alle ore 21 circa, presso la III Sezione del secondo piano del carcere di Bari occupato principalmente da detenuti ad alta sicurezza appartenenti al clan bare ...

Deadline riporta che Stumptown, il serial con protagonista Cobie Smulders basato sul fumetto omonimo, è stato cancellato dal network ABC, nonostante fosse stato recentemente rinnovato per una seconda ...La comedy familiare con Will Sasso e Christina Vidal Mitchell si ferma dolo soli otto episodi. Mai titolo fu purtroppo più appropriato. United We Fall, una delle ultime novità andate in onda sull'amer ...(ANSA) - ROMA, 05 SET - Ieri sera intorno alle ore 21 circa, presso la III Sezione del secondo piano del carcere di Bari occupato principalmente da detenuti ad alta sicurezza appartenenti al clan bare ...