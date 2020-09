A Ercolano il confronto USA-Italia sull’innovazione nel settore della formazione

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 settembre 2020) Villa Campolieto di, sede di STOA’ – Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Imprese, ospita dal 21 al 23 settembre Ed Innovation Festival,USA-sul “Rinnovamento educativo”, il primo evento globale insulle Tecnologie per l’Educazione, con un focus sulle tecnologie per amplificare, coinvolgere ed educare gli studenti. L’evento è promosso dal CER (Center for Education Reform), il principale organismo statunitense sull’innovazione e la traseducativa, fondato e presieduto da Jeanne Allen, con la più importante e storica Scuola di Management del Sud. Il focus scelto per il meeting di Villa Campolieto riguarda l’esplorazione, la scoperta e la connessione con ...