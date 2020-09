“400 euro per ogni figlio fino a 21 anni”: l’importo dell’assegno unico (Di giovedì 17 settembre 2020) La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti spiegava poche settimane fa quando dovrebbe arrivare l’assegno unico per i figli: «L’assegno unico universale è stato approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati, adesso sarà in discussione al Senato. Speriamo che si arrivi celermente ad una approvazione altrettanto con adesione trasversale anche al Senato in modo tale, in autunno, da poter lavorare ai decreti attuativi e partire dal gennaio 2021». Le risorse per finanziare il provvedimento arriveranno dal Recovery Fund. E l’importo dell’assegno unico universale, spiega il Corriere, sarà di 400 euro per ogni figlio a carico fino ai 21 anni ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti spiegava poche settimane fa quando dovrebbe arrivare l’assegnoper i figli: «L’assegnouniversale è stato approvato all’unanimità dalla Camera dei Deputati, adesso sarà in discussione al Senato. Speriamo che si arrivi celermente ad una approvazione altrettanto con adesione trasversale anche al Senato in modo tale, in autunno, da poter lavorare ai decreti attuativi e partire dal gennaio 2021». Le risorse per finanziare il provvedimento arriveranno dal Recovery Fund. E l’importo dell’assegnouniversale, spiega il Corriere, sarà di 400pera caricoai 21 anni ...

