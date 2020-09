'33mila euro di reddito di cittadinanza per gli accusati dell'omicidio di Willy Monteiro' (Di giovedì 17 settembre 2020) Secondo la Guardia di Finanza i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli avrebbero percepito 33mila euro come reddito di cittadinanza. Una circostanza che era stata ... Leggi su today (Di giovedì 17 settembre 2020) Secondo la Guardia di Finanza i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli avrebbero percepitocomedi. Una circostanza che era stata ...

luca_mariani : Omicidio Willy, reddito di cittadinanza per i fratelli Bianchi e gli altri della banda: percepiti 33mila euro, scat… - ALisimberti : RT @FrancescoLollo1: La Gdf ha confermato che i 4 arrestati per l’omicidio di Willy avevano ottenuto 33mila euro di #redditodicittadinanza.… - PonytaEle : RT @FrancescoLollo1: La Gdf ha confermato che i 4 arrestati per l’omicidio di Willy avevano ottenuto 33mila euro di #redditodicittadinanza.… - missypippi : RT @FrancescoLollo1: La Gdf ha confermato che i 4 arrestati per l’omicidio di Willy avevano ottenuto 33mila euro di #redditodicittadinanza.… - PierMarioPozzi : RT @FrancescoLollo1: La Gdf ha confermato che i 4 arrestati per l’omicidio di Willy avevano ottenuto 33mila euro di #redditodicittadinanza.… -