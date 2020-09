24 Ore Le Mans 2020 | qualifiche | Toyota al top

Italiaracing : A #LeMans @Toyota_Hybrid comodamente al comando nella prequalifica della 24 Ore di Le Mans... Dominio… - ClairetteMC : RT @FrederickSeb: Sabato c'è la 24 ore di Le Mans e sarebbe superfluo dire che il mio appoggio e tifo andrà a qualunque macchina con un bel… - apetrazzuolo : Auto: 24 Ore Le Mans post Covid, la più veloce storia recente - F1inGenerale_ : WEC | 24 Ore di Le Mans – Sintesi qualifiche 1: dominio Toyota #7 e Aston Martin - FormulaPassion : #WEC: 16 #Ferrari al via della #LeMans24 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ore Mans

Kamui Kobayashi e Kazuki Nakajima hanno conquistato i due migliori tempi per la Toyota nella prima sessione di qualifica di Le Mans, che stabilisce le posizioni di partenza dalla settima in giù. I mig ...Kamui Kobayashi e Kazuki Nakajima hanno conquistato i due migliori tempi per la Toyota nella prima sessione di qualifica di Le Mans, che stabilisce le posizioni di partenza dalla settima in giù. I mig ...IL LEONE TORNA A RUGGIRE La 24 Ore di Le Mans, eccezionalmente spostata a settembre a causa della pandemia di Covid-19, sarà anche l'occasione per celebrare il ritorno della Peugeot nelle gare di dura ...