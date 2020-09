17 settembre: il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi (Di giovedì 17 settembre 2020) Ieri 165 nuovi casi: il bollettino della Regione per il 16 settembre con i dati sui contagi di Coronavirus nel Lazio oggi: articolo in aggiornamento il bollettino della Regione sul Coronavirus nel Lazio ieri Intanto l’assessorato alla Sanità rende noto che si è svolto ieri il tavolo tecnico presso la Direzione regionale Salute del Lazio che ha esaminato il documento relativo al test rapido per l’identificazione dell’antigene del virus Sars-CoV-2: “A seguito del tavolo verrà emanata una direttiva per procedere all’abilitazione al test rapido antigenico nelle strutture sanitarie private autorizzate all’esercizio per l’attività ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Ieri 165 nuovi casi: ildella Regione per il 16con i dati sui contagi dinel: articolo in aggiornamento ildella Regione sulnelieri Intanto l’assessorato alla Sanità rende noto che si è svolto ieri il tavolo tecnico presso la Direzione regionale Salute delche ha esaminato il documento relativo al test rapido per l’identificazione dell’antigene del virus Sars-CoV-2: “A seguito del tavolo verrà emanata una direttiva per procedere all’abilitazione al test rapido antigenico nelle strutture sanitarie private autorizzate all’esercizio per l’attività ...

