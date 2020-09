17 settembre Chi Vuol Essere Milionario Anticipazioni (Di giovedì 17 settembre 2020) Ecco le Anticipazioni di oggi 17 settembre di Chi Vuol Essere Milionario, la seconda puntata della nuova stagione della trasmissione di Gerry Scotti. L’appuntamento con il quiz, come sempre in prima serata su Canale 5, è per questa sera, giovedì 17 settembre, alle 21,30. Anticipazioni 17 settembre di Chi Vuol Essere Milionario La seconda puntata della stagione 2020 di “Chi Vuol Essere Milionario?“, condotto ovviamente come sempre da Gerry Scotti, vedrà di nuovo la partecipazione di Antonella Alemanni. La 33enne bibliotecaria di Talamona, in provincia di Sondrio, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 17 settembre 2020) Ecco ledi oggi 17di Chi, la seconda puntata della nuova stagione della trasmissione di Gerry Scotti. L’appuntamento con il quiz, come sempre in prima serata su Canale 5, è per questa sera, giovedì 17, alle 21,30.17di ChiLa seconda puntata della stagione 2020 di “Chi?“, condotto ovviamente come sempre da Gerry Scotti, vedrà di nuovo la partecipazione di Antonella Alemanni. La 33enne bibliotecaria di Talamona, in provincia di Sondrio, ...

