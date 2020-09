16 milioni di Iva evasa con fatture false Le indagini arrivano anche a Bergamo (Di giovedì 17 settembre 2020) Il principale indagato dell’operazione «Confusion» è indicato nell’amministratore di fatto della Srl del Livornese: originario di San Vincenzo, con domicilio a Bergamo e residenza anagrafica in Romania, gli sono contestati i reati di frode fiscale, occultamento o distruzione di documenti contabili, indebita compensazione e autoriciclaggio. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 17 settembre 2020) Il principale indagato dell’operazione «Confusion» è indicato nell’amministratore di fatto della Srl del Livornese: originario di San Vincenzo, con domicilio ae residenza anagrafica in Romania, gli sono contestati i reati di frode fiscale, occultamento o distruzione di documenti contabili, indebita compensazione e autoriciclaggio.

infoiteconomia : Calcolo Irpef novità 2021: metodo di cassa per 4 milioni Partite Iva - darkcupola : @matteosalvinimi Ma i 49 milioni? Ma l'IVA sugli assorbenti? - TerlizziGerardo : RT @SardoneSilvia: Oltre quattro milioni di euro (più Iva) per 285 posti letto. Cioè circa 160 euro al giorno a migrante cioè circa 4.800… - WTruniger : @FusatoRiccardo @tania_andreano Quindi il pagamento di Iva è IRPEF non pagati per 143 milioni dilazionato in 23 anni invece cos'è? - OfferteToste : ?? Buongiorno e buon mercoledì a tutti. Stamattina Vi presentiamo il programma di #Amazon #business dedicato a chi h… -

Ultime Notizie dalla rete : milioni Iva Scoperta frode "carosello" legata al pellet: evasa Iva per 16 milioni, decine di indagati IL TELEGRAFO 16 milioni di Iva evasa con fatture false Le indagini arrivano anche a Bergamo

Il principale indagato dell’operazione «Confusion» è indicato nell’amministratore di fatto della Srl del Livornese: originario di San Vincenzo, con domicilio a Bergamo e residenza anagrafica in ...

Giochi, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli 75 miliardi allo Stato nel 2019

Dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli versati 75 miliardi l’anno anche nel 2019. Ma poi è arrivata la pandemia di coronavirus Oltre 75 miliardi riscossi e versati nelle casse dello Stato nell’arco ...

Requisiti e modalità per ottenere il bonus auto 2020

Con il Decreto Agosto, il Governo ha introdotto incentivi per l’acquisto di veicoli privati con emissioni ridotte di CO2 in sostituzione del parco auto esistente. Questi ecobonus hanno l’obiettivo di ...

Il principale indagato dell’operazione «Confusion» è indicato nell’amministratore di fatto della Srl del Livornese: originario di San Vincenzo, con domicilio a Bergamo e residenza anagrafica in ...Dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli versati 75 miliardi l’anno anche nel 2019. Ma poi è arrivata la pandemia di coronavirus Oltre 75 miliardi riscossi e versati nelle casse dello Stato nell’arco ...Con il Decreto Agosto, il Governo ha introdotto incentivi per l’acquisto di veicoli privati con emissioni ridotte di CO2 in sostituzione del parco auto esistente. Questi ecobonus hanno l’obiettivo di ...