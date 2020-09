Yoshihide Suga è il nuovo premier del Giappone

Carmela_oltre : RT @radio3mondo: Oggi andiamo in Giappone dove il nuovo premier Yoshihide Suga prenderà il posto del Primo Ministro uscente Shinzo Abe. E p… - radio3mondo : Oggi andiamo in Giappone dove il nuovo premier Yoshihide Suga prenderà il posto del Primo Ministro uscente Shinzo A… - tusciaweb : Giappone, Yoshihide Suga nominato nuovo premier Tokyo - Yoshihide Suga è il nuovo premier giapponese. - Candid_S_Voce : RT @SkyTG24: Giappone, Yoshihide Suga è il nuovo premier - soar24642284 : RT @SkyTG24: Giappone, Yoshihide Suga è il nuovo premier -

Ultime Notizie dalla rete : Yoshihide Suga

Si segnala che in Giappone, come da attese, Suga Yoshihide ha ottenuto l’incarico di primo ministro. A Piazza Affari brilla in avvio DiaSorin (+2,8%) che ha posto la marcatura CE al test SimplexaTM ...Braccio destro del premier uscente Shinzo Abe fin dal 2012, in linea con le sue idee politiche, scioglierà le riserve sui nomi dei ministri facenti parte del governo nelle prossime ore Condividi 16 ...Yoshihide Suga, nominato lunedì scorso leader del partito liberal-democratico in Giappone, è stato eletto nuovo premier in una sessione straordinaria del Parlamento. Per lui 314 voti sui 465 ...