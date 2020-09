X Factor 2020, annunciati i nuovi giudici: ecco quali sono i quattro nomi (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’attesa è finita: nella decima puntata di EPCC Live sono stati rivelati i quattro nuovi giudici di X Factor. In apertura della serata che avrà come ospite speciale Spike Lee è stata annunciata la nuova giuria della prossima edizione del talent show. Ad annunciare il tutto è stato proprio il padrone di casa, Alessandro Cattelan, nei primi istanti della trasmissione. ecco i quattri nomi: il frontman degli Afterhours Manuel Agnelli (già giudice in tre edizioni), Emma Marrone (new entry), Mika (già giudice in tre edizioni) ed Hell Raton (new entry). ecco CHI E’ HELL RATON, IL NUOVO GIUDICE DI X Factor Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) L’attesa è finita: nella decima puntata di EPCC Livestati rivelati idi X. In apertura della serata che avrà come ospite speciale Spike Lee è stata annunciata la nuova giuria della prossima edizione del talent show. Ad annunciare il tutto è stato proprio il padrone di casa, Alessandro Cattelan, nei primi istanti della trasmissione.i quattri: il frontman degli Afterhours Manuel Agnelli (già giudice in tre edizioni), Emma Marrone (new entry), Mika (già giudice in tre edizioni) ed Hell Raton (new entry).CHI E’ HELL RATON, IL NUOVO GIUDICE DI X

XFactor_Italia : Da oggi possiamo dire che la musica è tornata: con #XF2020 le novità sembrano non finire mai! ?? Curiosi??? Leggete q… - XFactor_Italia : ?? ATTENZIONE ?? Non ce la facevamo più ad aspettare, quindi domani alle 19:30 su - SkyTG24 : Al via da giovedì 17 le audition di #XF2020. Tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione ??? - ChiaraPiotto : RT @SkyItalia: X Factor 2020, dal 17 settembre su Sky. Siete pronti? #BackToMusic #XF2020 @Xfactor_Italia - angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Mika torna a X Factor: 'Sono un giudice severo solo con me stesso' [di SILVIA FUMAROLA] -