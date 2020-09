Wonder Woman 1984, finalmente rivelata la data di uscita in Italia! (Di mercoledì 16 settembre 2020) Durante il DC FanDome, tenutosi a fine agosto, era stato presentato il primo trailer di Wonder Woman 1984, ma anche di The Batman. Inoltre era anche stata annunciata la data di uscita negli Stati Uniti. Mancava soltanto scoprire quando la pellicola con Gal Gadot sarebbe sbarcata nelle nostre sale cinematografiche. Se negli USA lo potranno vedere il 25 dicembre 2020, in Italia ce lo gusteremo a partire dal 14 gennaio 2021. Purtroppo, quindi, dovremo attendere ancora qualche mese prima di vedere le nuove avventure dell’eroina della DC. Per ingannare l’attesa, perciò, facciamo un piccolo ripasso della trama. ecco cosa recita la sinossi: Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, dove dovrà ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Durante il DC FanDome, tenutosi a fine agosto, era stato presentato il primo trailer di, ma anche di The Batman. Inoltre era anche stata annunciata ladinegli Stati Uniti. Mancava soltanto scoprire quando la pellicola con Gal Gadot sarebbe sbarcata nelle nostre sale cinematografiche. Se negli USA lo potranno vedere il 25 dicembre 2020, in Italia ce lo gusteremo a partire dal 14 gennaio 2021. Purtroppo, quindi, dovremo attendere ancora qualche mese prima di vedere le nuove avventure dell’eroina della DC. Per ingannare l’attesa, perciò, facciamo un piccolo ripasso della trama. ecco cosa recita la sinossi: Un rapido salto negli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di, dove dovrà ...

