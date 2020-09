Wonder Woman 1984 e gli altri film che slittano (ancora)

Leggi su wired

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nemmeno la supereroina ha potuto fare nulla contro il coronavirus. Dopo settimane di tentennamenti,, l’attesodi Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, si è arreso e ha annunciato lo slittamento della data di uscita negli Stati Uniti: dal 2 ottobre al 25 dicembre. Invece in Italia bisognerà attendere ulteriormente, in quanto il debutto nelle sale è previsto al momento per il 14 gennaio 2021. Un altro importanteper la stessa casa cinematografica, la Warner Bros, è Dune, che i calendari danno per il 18 dicembre 2020, ma uno spostamento anche in questo caso è più che probabile. La situazione non è diversa in casa Disney. Il titolo più atteso dell’autunno è Black Widow, della famiglia ...