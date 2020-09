Willy Monteiro, la foto che incastra i fratelli Bianchi: su un'auto nera con due donne dopo il pestaggio (Di mercoledì 16 settembre 2020) C'è una foto che ha incastrato i fratelli Bianchi. Scattata con un telefonino poco dopo il pestaggio costato la vita a Willy Monteiro Duarte. L'immagine ritrae l'Audi Q7 nera... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 16 settembre 2020) C'è unache hato i. Scattata con un telefonino pocoilcostato la vita aDuarte. L'immagine ritrae l'Audi Q7...

C'è una foto che ha incastrato i fratelli Bianchi. Scattata con un telefonino poco dopo il pestaggio costato la vita a Willy Monteiro Duarte. L'immagine ritrae l'Audi Q7 nera con la quale i fratelli B ...

ROMA – Il viso ormai iconico e sorridente di Willy, su sfondo celeste, con due scritte accanto: “Il coraggio è la chiave all’indifferenza” e “Il tuo sorriso contro ogni violenza”. Questo il murale, in ...

Facevano una vita "Smeralda", tra vacanze in barca e lussi. Ma percepivano il reddito di cittadinanza. I quattro arrestati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 ...

