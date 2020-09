“Willy era solo un immigrato”, la frase choc dei familiari dei killer. (Di mercoledì 16 settembre 2020) di Antonello Laiso. “Willy era solo un immigrato”! È stata quest’orribile frase pronunciata dai genitori dei picchiatori che è seguita all’ancora più orribile gesto di ferocia che ha ucciso un ragazzo capo verdiano di 21 anni, Willy. Al di là di tutti pro e contro che in queste circostanze vengono sparati a zero dall’opinione pubblica, … Leggi su freeskipper (Di mercoledì 16 settembre 2020) di Antonello Laiso. “Willy eraun immigrato”! È stata quest’orribilepronunciata dai genitori dei picchiatori che è seguita all’ancora più orribile gesto di ferocia che ha ucciso un ragazzo capo verdiano di 21 anni, Willy. Al di là di tutti pro e contro che in queste circostanze vengono sparati a zero dall’opinione pubblica, …

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - repubblica : Willy, 20 minuti di botte. E i famigliari dei killer: 'Era solo un immigrato' - frankgabbani : dal razzismo e dall’ignoranza. Dobbiamo fare tutto quello che é in nostro potere per combattere l’odio e il razzism… - 73rv : RT @Gianmar26145917: La passerella di #Conte, #Zingaretti e #Lamorgese al funerale di Willy. Nessuno al funerale di #FilippoLimini Dei 3 u… - freeskipperIT : 'Willy era solo un immigrato', la frase choc dei familiari dei killer. -

