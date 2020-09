William Gates è morto | “Era lui il vero Bill Gates” Aveva 94 anni | le cause

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Èa 94il padre del fondatore di Microsoft,era stimato anche per il suo grande impegno sociale.“Il mio papà era il ‘” Lo ricorda così il fondatore della Microsoft in un post su twitter che annuncia la morte del padre a 94soffriva di Alzheimer ma stava bene, èimprovvisamente. Lascia un vuoto anche nelle milioni di persone bisognose che lo hanno incontrato nella loro strada:era infatti molto impegnato nel sociale, da sempre. ...

repubblica : Morto il padre di Bill Gates, William H. Gates II: aveva 94 anni - repubblica : Morto il padre di Bill Gates, William: aveva 94 anni. In un libro di memorie definì il figlio 'capriccioso' [aggior… - italiaserait : È morto il padre di Bill Gates, William. Aveva 94 anni - CdT_Online : L’avvocato William Gates si è spento a 94 anni: era malato di #Alzheimer - Aiutò #BillGates ad avviare la Bill and… - rspinazze : RT @eterea_naive: Morto il padre di #BillGates William Henry Gates II Sedeva nei board della Rockfeller foundation( Creata da suo padre in… -

Il padre di Bill Gates, William H. Gates II, è morto all'età di 94 anni. Soffriva da tempo di Alzheimer. Avvocato e filantropo, animato «da un profondo impegno vero l'equità sociale ed economica, come ...E' morto a 94 anni il padre del fondatore di Microsoft, Bill Gates. William Gates Sr, stimato avvocato di Seattle, aiutò il figlio ad avviare la Bill and Melinda Gates Foundation. La famiglia - come r ...