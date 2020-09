Werner: “Mi ha cercato anche il Liverpool. Ho fatto la scelta migliore in assoluto” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Timo Werner è stato uno degli attaccanti più ambiti dal mondo del calcio negli ultimi mesi. A suon di gol con la maglia del Lipsia, il velocissimo centravanti tedesco, con 95 reti è diventato il giocatore più importante dal punto di vista realizzativo della storia del Lipsia, arrivando ad attirare i più grandi club europei. In Italia ci avevano pensato anche le prime due della classe, Inter e Juventus. Alla fine, la corsa ad ostacoli l'hanno vinta Lampard e il suo Chelsea, pieno zeppo di talento. Werner ha dichiarato cosa lo ha spinto ad accettare la corte dei Bluse."ORGOGLIOSO DELLA scelta FATTA"caption id="attachment 885281" align="alignnone" width="594" Timo Werner (Getty Images)/caption"Ho attirato l'interesse di tanti club, ne sono consapevole. Alla fine ho scelto ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Timoè stato uno degli attaccanti più ambiti dal mondo del calcio negli ultimi mesi. A suon di gol con la maglia del Lipsia, il velocissimo centravanti tedesco, con 95 reti è diventato il giocatore più importante dal punto di vista realizzativo della storia del Lipsia, arrivando ad attirare i più grandi club europei. In Italia ci avevano pensatole prime due della classe, Inter e Juventus. Alla fine, la corsa ad ostacoli l'hanno vinta Lampard e il suo Chelsea, pieno zeppo di talento.ha dichiarato cosa lo ha spinto ad accettare la corte dei Bluse."ORGOGLIOSO DELLAFATTA"caption id="attachment 885281" align="alignnone" width="594" Timo(Getty Images)/caption"Ho attirato l'interesse di tanti club, ne sono consapevole. Alla fine ho scelto ...

