WEF, Ceo Action Group: il Green Deal strumento per la ripresa post-Covid (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Il Green Deal come leva per far ripartire l’economia europea dopo la crisi da Covid-19. È il messaggio lanciato oggi da una dichiarazione congiunta presentata nel corso di una conferenza del World Economic Forum a Ginevra e sottoscritta dal Ceo Action Group, la task force composta da 30 amministratori delegati e alti rappresentanti di aziende multinazionali. Per l’Italia presenti le firme degli amministratori delegati di Eni, Claudio Descalzi, e Snam, Marco Alverà. Con il motto “Niente più ‘business as usual‘”, il CEO Action Group spiega nel suo documento come la via d’uscita dalla crisi attuale non possa essere più la stessa: da qui l’impegno dei Ceo a ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) (Teleborsa) – Ilcome leva per far ripartire l’economia europea dopo la crisi da-19. È il messaggio lanciato oggi da una dichiarazione congiunta presentata nel corso di una conferenza del World Economic Forum a Ginevra e sottoscritta dal Ceo, la task force coma da 30 amministratori delegati e alti rappresentanti di aziende multinazionali. Per l’Italia presenti le firme degli amministratori delegati di Eni, Claudio Descalzi, e Snam, Marco Alverà. Con il motto “Niente più ‘business as usual‘”, il CEOspiega nel suo documento come la via d’uscita dalla crisi attuale non possa essere più la stessa: da qui l’impegno dei Ceo a ...

