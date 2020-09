WandaVision: la serie Marvel debutterà su Disney+ nel 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) I fan della Marvel potranno vedere WandaVision, la serie con Elizabeth Olsen e Paul Bettany, entro la fine del 2020. WandaVision, una delle serie Marvel prodotte per Disney+, debutterà nel 2020, come confermato da un video promozionale rilasciato alle testate americane nelle ultime ore. Per ora, tuttavia, non è stata svelata una data precisa o eventuali posticipi per quanto riguarda la distribuzione a livello internazionale. WandaVision ha come protagonisti Paul Bettany e Elizabeth Olsen nei ruoli di Visione e Scarlet Witch, due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e iniziano a sospettare che non tutto sia come appare. Alla regia Matt Shakman, mentre Jac Schaeffer ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020) I fan dellapotranno vedere, lacon Elizabeth Olsen e Paul Bettany, entro la fine del, una delleprodotte per, debutterà nel, come confermato da un video promozionale rilasciato alle testate americane nelle ultime ore. Per ora, tuttavia, non è stata svelata una data precisa o eventuali posticipi per quanto riguarda la distribuzione a livello internazionale.ha come protagonisti Paul Bettany e Elizabeth Olsen nei ruoli di Visione e Scarlet Witch, due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e iniziano a sospettare che non tutto sia come appare. Alla regia Matt Shakman, mentre Jac Schaeffer ...

