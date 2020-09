Wanda Nara confida i sacrifici che fa per la famiglia: si occupa lei dei figli (Foto) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Wanda Nara è mamma di cinque figli e si occupa da sola di tutti loro, non ha mai avuto bisogno di una babysitter, come ha raccontato tra le sue Storie Instagram (Foto). Sono sacrifici e rinunce che i genitori conoscono bene ma forse nessuno aveva mai immaginato che anche Wanda Nara per esempio non può più andare al cinema, non ha il tempo per farlo. Con 5 figli tutto è più complicato, sono ancora piccoli e lei si è sempre occupata di loro e desidera continuare a farlo. Ovvio che lei e Mauro Icardi in casa abbiano più persone che li aiutano e anche persone che si occupano della loro sicurezza ma per quanto riguarda i figli è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 settembre 2020)è mamma di cinquee sida sola di tutti loro, non ha mai avuto bisogno di una babysitter, come ha raccontato tra le sue Storie Instagram (). Sonoe rinunce che i genitori conoscono bene ma forse nessuno aveva mai immaginato che ancheper esempio non può più andare al cinema, non ha il tempo per farlo. Con 5tutto è più complicato, sono ancora piccoli e lei si è sempreta di loro e desidera continuare a farlo. Ovvio che lei e Mauro Icardi in casa abbiano più persone che li aiutano e anche persone che sino della loro sicurezza ma per quanto riguarda iè ...

rattyugh : WANDA NARA CON UN BUZO DE BT21 IAJSKSJSKSJZ - Picchio_10 : Zazzaroni leggerà i risultati/classifica settimanale e romperà le palle all'@Inter. In pratica, sostituirà Wanda Na… - ApolloniaUSA : RT @lillydessi: Wanda Nara in reggiseno sui social - Tgcom24 - zanzarone : A prescindere da quello che accadrà in futuro, di sicuro c'è che perché possa accadere il miracolo di vedere Suarez… - sportface2016 : #WandaNara risponde ad un follower: 'Denuncia #Codacons? Un'altra delle tante bugie' -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Wanda Nara in canottiera a casa: troppo piccola, il seno sguscia di lato. Se n'è accorta? LiberoQuotidiano.it Wanda Nara: 'Non posso andare al cinema'

La moglie di Icardi rivela che non può andare perchè... Wanda Nara è orgogliosa di occuparsi da sola dei suoi figli e di non avere bisogno di babysitter. La showgirl, che è anche manager del marito Ma ...

BELEN RODRIGUEZ SENZA SLIP: LO SCATTO INCENDIA IL WEB. Le foto delle Vip

La Buona Notte, anzi 'Bonne Nuit' rigorosamente in francese di Wanda Nara ai suoi follower è letteralmente esplosiva: perchè il selfie di lady Icardi mostre le sue forme davvero da capogiro. Uno scatt ...

Wanda Nara non vuole babysitter: 'Mi occupo dei figli da sola, non vado al cinema da anni’

Wanda, che insieme a Icardi ha le figlie Francesca, 5 anni, e Isabella, 3, ma che ha anche altri tre figli nati dal precedente matrimonio con Maxi Lopez, ovvero Valentino, 11, Constantino, 9, e Benedi ...

La moglie di Icardi rivela che non può andare perchè... Wanda Nara è orgogliosa di occuparsi da sola dei suoi figli e di non avere bisogno di babysitter. La showgirl, che è anche manager del marito Ma ...La Buona Notte, anzi 'Bonne Nuit' rigorosamente in francese di Wanda Nara ai suoi follower è letteralmente esplosiva: perchè il selfie di lady Icardi mostre le sue forme davvero da capogiro. Uno scatt ...Wanda, che insieme a Icardi ha le figlie Francesca, 5 anni, e Isabella, 3, ma che ha anche altri tre figli nati dal precedente matrimonio con Maxi Lopez, ovvero Valentino, 11, Constantino, 9, e Benedi ...