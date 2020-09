Von der Leyen vuole abolire il regolamento di Dublino (Di mercoledì 16 settembre 2020) La settimana prossima presenterà una serie di misure per sostituirlo, ha detto al Parlamento Europeo: ma non è chiaro come supererà l'opposizione in Consiglio Leggi su ilpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) La settimana prossima presenterà una serie di misure per sostituirlo, ha detto al Parlamento Europeo: ma non è chiaro come supererà l'opposizione in Consiglio

petergomezblog : #Ue, Von der Leyen: “Tutti nell’Unione devono avere salari minimi. Con Conte organizzeremo in Italia un vertice glo… - Linkiesta : Il discorso completo di Ursula von der Leyen, tradotto bene e suddiviso in capitoli, solo su @europea_lk. ?? La pr… - Agenzia_Ansa : 'Nel nuovo piano' sulle migrazioni, 'verrà abolito il regolamento di #Dublino e sarà sostituito da un nuovo sistema… - Emanuele676 : RT @faffa42: E con questo si esaurisce la rilevanza della Lega, che si oppose alla riforma della Convenzione di Dublino per strategia polit… - encomio_ : RT @ilpost: Von der Leyen vuole abolire il regolamento di Dublino -