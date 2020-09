Von der Leyen a NewsMediaset: 'Siamo allineati con l'Italia sul Recovery plan' (Di mercoledì 16 settembre 2020) 'Siamo in stretto contatto con l'Italia su tutto quello che riguarda il Recovery plan e Siamo allineati'. Lo ha detto il presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen , in un'intervista ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 settembre 2020) 'in stretto contatto con l'su tutto quello che riguarda il'. Lo ha detto il presidente della commissione europea, Ursula von der, in un'intervista ...

petergomezblog : #Ue, Von der Leyen: “Tutti nell’Unione devono avere salari minimi. Con Conte organizzeremo in Italia un vertice glo… - Linkiesta : Il discorso completo di Ursula von der Leyen, tradotto bene e suddiviso in capitoli, solo su @europea_lk. ?? La pr… - lauraboldrini : Discorso alto e condivisibile di Ursula von der Leyen sul futuro dell’#Ue. I moderati in Europa combattono e isol… - Amerigo_Rogas : RT @LucianoBarraCar: Pro-memoria per la Von der Leyen (e anche per la Lagarde...a giorni alterni). Ma la Germania, cioè l'UE, lo ignorerà:… - lalitapetila : RT @LaNotiziaTweet: Serve un’unione sanitaria più forte, salario minimo e investimenti green. La prima volta della von der Leyen all'Euroca… -